Долина раскрыла, как устроилась на новом месте после выселения

Певица Долина заявила, что хорошо устроилась после выселения
Pavel Kashaev/Global Look Press

Певица Лариса Долина в беседе с «Пятым каналом» сообщила, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения.

Долина отметила, что не осталась одна во время скандала. Артистку поддержали люди в ее окружении.

Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Суд встал на сторону Долиной и вынес решение о возврате жилья, при этом не обязав покупательницу выплатить деньги — в результате она осталась и без квартиры, и без средств. Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил права покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 января издание Super сообщило, что Лариса Долина спела про кровную месть после завершения ситуации вокруг квартиры в Хамовниках. Певица выступила на сцене премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Она также исполнила песню «О двух красивых автомобилях».

Ранее юрист назвал способы защиты от «схемы Долиной».

