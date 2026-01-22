Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вылетает в Москву вечером в четверг, 22 января. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня вечером мы отправляемся в Москву», — сказал он на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Спецпосланник лидера США также добавил, что после ВЭФ отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию украинского вопроса на уровне рабочих групп.

22 января Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Перед встречей Уиткофф заявил о том, что в переговорах достигнут большой прогресс.

20 января специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе. Уиткофф назвал встречу позитивной.

В этот же день Трамп заявил, что не хочет проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе форума в Давосе. Позже Зеленский сообщил, что не поедет на форум и останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Ранее в Кремле заявили, что РФ рассчитывает вовремя получить всю информацию о встречах по Украине.