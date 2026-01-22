Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Путин напомнил об опыте России по продаже территорий США

Путин: у России есть опыт решения территориальных вопросов с США
Михаил Метцель/РИА Новости

У России есть опыт решения территориальных вопросов с США. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, комментируя споры между Соединенными Штатами и Данией из-за Гренландии, его слова приводятся на сайте Кремля.

«У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

Он напомнил, что США в XIX веке купили у России Аляску. Путин также подсчитал, что Гренландия сейчас может стоить от $200 млн до $1 млрд, выразив уверенность, что Вашингтон «потянет» эту сумму.

До этого исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подсчитал, что стоимость Гренландии с учетом природных ресурсов может достигать $1 трлн. При этом он считает, что США вряд ли предложат Дании за остров больше $70 млрд. Эксперт напомнил, что в 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн уже предлагал купить Гренландию за $100 млн. По словам Свириденко, это очень маленькая сумма, поскольку только природные ресурсы острова оцениваются в $4 трлн.

Свириденко считает, что в вопросе Гренландии в ход может пойти «простой отжим». При этом он отметил, что у силового захвата Гренландии есть противники не только в Европе, но и в США.

Ранее Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680335_rnd_3",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+