Появились кадры из Татарстана, где подросток ворвался в школу с ножом и петардами

112: в Нижнекамске подросток с ножом ворвался в школу и напал на работницу
Telegram-канал «112»

В Татарстане оперативные службы выясняют обстоятельства нападения подростка на школу. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в нижнекамском лицее. По данным Telegram-канала, предварительно, молодой человек ворвался в учебное заведение и напал с ножом на охранницу.

По данным Telegram-канала Mash, травмы получила не охранница, а уборщица. Во время нападения дети закрылись в кабинетах.

Помимо этого, школьнику удалось попасть на другие этажи учреждения, где он взрывал петарды.

На кадрах с места инцидента заметна дорожка из капель крови, а также машина пожарных, полиция и, предположительно, силовики.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, всех детей эвакуировали из школы, молодого человека задержали. Что именно стало причиной нападения, не уточняется.
Работнице школы оказали медицинскую помощь, о ее травмах не сообщается, но известно, что она выжила.

Ранее в Петербурге школьник напал на учительницу с ножом.

