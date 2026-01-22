Россиянам в феврале повысят соцвыплаты и страховые пособия

В России с 1 февраля проиндексируют соцвыплаты и страховые пособия на 5,6%. Это отразится на большинстве получателей различных федеральных мер поддержки, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«В частности, вырастут ежемесячные денежные выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других категорий льготников», — пояснил парламентарий.

Выплаты проиндексируют также для семей с детьми, в том числе повысится маткапитал – причем как для тех, кто еще не использовал выплату, так и для семей, которые уже частично его израсходовали. Так, максимум на первого ребенка можно будет получить 729 тыс. рублей, на второго сумма приблизится к 963 тыс. рублей. Все оставшиеся на сертификате средства повысятся на размер индексации, подчеркнул Якубовский.

Кроме того, повышение затронет семейные пособия и единовременную выплату при рождении и усыновлении ребенка – с февраля она составит 28,5 тыс. рублей.

Что касается страховки, то максимальная единовременная выплата при несчастном случае на производстве или заболевании, связанном с профессиональной деятельностью, составит 163,6 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты в предельном выражении достигнут 503 тыс. рублей, а больничное страховое пособие при утрате работоспособности – до 125,8 тыс. рублей в месяц.

Сумма компенсации набора соцуслуг после индексации составит порядка 1,8 тыс. рублей в месяц, причем по-прежнему граждане смогут либо получить их в виде денег, либо выбрать услуги в натуральной форме, отметил депутат. Он подчеркнул, что для повышения выплат россиянам не нужно никуда обращаться и писать заявления – процедура проводится Соцфондом автоматически.

До этого финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что с 1 февраля на 5,6% вырастет размер пособия по безработице. После этого максимальный размер выплаты в первые три месяца безработицы составит 15 044 рубля, а затем будут выплачивать по 5762 рубля.

