Министра транспорта Кубани задержали по делу о коррупции

Правоохранители задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Накануне Генпрокуратура потребовала арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции депутата Госдумы Анатолия Вороновского и членов его семьи.

Кроме Вороновского, ведомство требует изъять активы депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск будет рассматривать Центральный районный суд Сочи.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.