Трамп запретил губернатору Ньюсому выступить на форуме в Давосе

Главе Калифорнии Ньюсому не дали выступить в Давосе после критики Белого дома

Администрация президент США не позволила губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, потенциальному кандидату в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года, выступить на площадке Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети X.

В заявлении говорится, что под давлением Белого дома и Госдепартамента USA House отказал Ньюсому в доступе для общения с журналистами, несмотря на приглашение со стороны журнала Fortune, официального медиапартнера форума.

Издание подтвердило, что приглашало губернатора к участию в беседе, однако позднее получило уведомление от USA House о невозможности обеспечить его присутствие.

По данным The Hill, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что в швейцарском городе «никто не знает», кто такой «третьесортный губернатор» Ньюсом, и раскритиковала его поездку за границу.

