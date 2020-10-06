Путин: угроза COVID-19 пока не отступила

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа не отступила, власти готовы к любому развитию ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы будем действовать четко и согласованно», — сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Он подчеркнул, что власти будут поддерживать систему здравоохранения и социальную сферу.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек. В мире зафиксировано почти 35,5 млн заболевших, число летальных исходов превысило отметку в 1 млн, выздоровели 24,7 млн пациентов.

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