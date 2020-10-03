Источник рассказал о проблемах с дыханием у Трампа

Приближенные источники рассказали, что президенту США Дональду Трампу давали кислород до его госпитализации в пятницу, 2 октября. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, эта процедура была проделана, поскольку глава Белого дома испытывал трудности с дыханием и кислород в его крови упал.

Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер не дал ответ на вопрос, получал ли он кислород, подчеркнув, что на данный момент это не требуется. Врачи также заявили, что Трамп идет на поправку, хотя источник, знакомый с состоянием президента, отметил, что здоровье политика вызывает опасения.

До этого сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач Трампа не стал уточнять сроки выписки президента

— Источник: показатели Трампа внушают большое беспокойство

— Трамп заявил, что чувствует себя хорошо