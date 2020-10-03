Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем Германского единства

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в День Германского единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Также Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами», — заявили в Кремле.

День Германского единства празднуется 3 октября. В этот день 30 лет назад был подписан Договор о вхождении ГДР в состав Федеративной республики Германия.

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