Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем Германского единства
Павел Посадский
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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в День Германского единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Также Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами», — заявили в Кремле.
День Германского единства празднуется 3 октября. В этот день 30 лет назад был подписан Договор о вхождении ГДР в состав Федеративной республики Германия.
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