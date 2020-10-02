Путин и Лукашенко уверены, что ситуация в Белоруссии скоро урегулируется
Анна Светлова
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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора в пятницу, 2 октября, обсудили обстановку в республике и выразили уверенность в том, что в скором времени ситуация в стране урегулируется. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Минска.
Во время беседы главы государств также обсудили обострению нагорно-карабахского конфликта.
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