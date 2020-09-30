Формата дебатов в США могут изменить после споров Трампа и Байдена

Американская комиссия по проведению президентских дебатов заявила о намерении внести изменения в формат дебатов после прошедших дискуссий между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на пост главы государства Джо Байденом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комиссия отметила, что прошедший первый раунд дебатов дал понять, что формат необходимо дополнить «структурированием», чтобы избежать беспорядочных споров в рамках дискуссий.

«В формат оставшихся дебатов нужно добавить дополнительное структурирование, чтобы обеспечивать более упорядоченную дискуссию по различным вопросам», — сказано в заявлении.

Однако комиссия пока не уточняет, какие именно меры планирует принять для достижения результата.

Прошедший раунд был первым и состоялся 29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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