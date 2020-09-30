В МИД Украины заявили, что будут обращаться к Лукашенко без указания должности

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что представители Украины намерены в официальном общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко называть его, не указывая должность. Об этом сообщает ТАСС.

При этом киевские политики не намерены использовать обратных формулировок, таких как «незаконно избранный» или «нелегитимный» президент.

«Официальная позиция — Александр Лукашенко», — произнес Кулеба.

Речь идет об обращении к нему по завершении пятилетнего срока его полномочий, которое произойдет 5 ноября. Последняя инаугурация Лукашенко прошла 23 сентября текущего года, а предыдущая состоялась 6 ноября 2015 года.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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