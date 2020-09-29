Экс-президент Армении Кочарян уехал в Карабах

Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), где с 27 сентября идут бои. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роберт Кочарян отправился в Арцах», — сообщил руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

Кочарян является уроженцем Карабаха, был одним из лидеров карабахского движения, был первым президентом непризнанной НКР с декабря 1994 года по март 1997 года.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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