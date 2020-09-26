У посольства Белоруссии в Москве полиция задержала 7 человек

У посольства Белоруссии в Москве полицейские задержали семь человек на акции против признания Александра Лукашенко президентом Белоруссии, пишет ТАСС.

Всего у диппредставительства собрались около 150 человек, многие из них держат плакаты. Некоторых задержанных полицейские отпустили, проверив документы.

Протестующие собираются у посольства почти каждый день с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы.

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