У посольства Белоруссии в Москве полиция задержала 7 человек
Карина Казанцева
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У посольства Белоруссии в Москве полицейские задержали семь человек на акции против признания Александра Лукашенко президентом Белоруссии, пишет ТАСС.
Всего у диппредставительства собрались около 150 человек, многие из них держат плакаты. Некоторых задержанных полицейские отпустили, проверив документы.
Протестующие собираются у посольства почти каждый день с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы.
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