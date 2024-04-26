Дина Аверина: хотелось бы, чтобы ЦСКА закончил сезон в тройке

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что хочет видеть московский ЦСКА в тройке по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Хотелось бы, чтобы команда закончила сезон в тройке. Не знаю, получится ли. Но, думаю, они будут делать для этого все», — сказала Аверина.

25 апреля ЦСКА сыграл с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее матч между ЦСКА и «Спартаком» назвали бездарным зрелищем.