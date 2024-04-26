Авербух рассказал, зачем нужен допинг в фигурном катании

Продюсер ледовых шоу, экс-фигурист Илья Авербух на YouTube-шоу «Каток» рассказал, что допинг в фигурном катании повышает выносливость.

«Нет такого допинга, который научит прыгать прыжки. Но есть такой допинг, который поможет не волноваться. Не устать на 3-й минуте программы и прыгнуть этот прыжок», — сказал Авербух.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее Валиева рассказала, когда собирается выйти замуж.