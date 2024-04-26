В Киеве эвакуируют две больницы после видео «с анонсом удара» от КГБ Белоруссии

Власти Киева решили экстренно эвакуировать больницу и детскую клинику из-за распространенного в сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Белоруссии. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на местные СМИ.

«Администрация Киева объявила об эвакуации двух медицинских стационаров, включая детскую больницу. Причиной экстренной эвакуации пациентов и персонала стало распространение в соцсетях некоего видео, в котором утверждается, что по данным больницам может быть нанесен удар», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что городские власти назвали ложью и провокацией информацию, которая содержится в видео.

Представители администрации сообщили, что целью эвакуации в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных и персонала.

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