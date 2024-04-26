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В Киеве эвакуируют две больницы после видео «с анонсом удара» от КГБ Белоруссии

В Киеве назвали фейком видео про «удары по больницам», но объявили эвакуацию

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Власти Киева решили экстренно эвакуировать больницу и детскую клинику из-за распространенного в сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Белоруссии. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на местные СМИ.

«Администрация Киева объявила об эвакуации двух медицинских стационаров, включая детскую больницу. Причиной экстренной эвакуации пациентов и персонала стало распространение в соцсетях некоего видео, в котором утверждается, что по данным больницам может быть нанесен удар», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что городские власти назвали ложью и провокацией информацию, которая содержится в видео.

Представители администрации сообщили, что целью эвакуации в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных и персонала.

25 марта в России заявили, что украинские власти начали неофициальную эвакуацию из Харькова практически всех предприятий и других важных объектов, например, медицинских. Одновременно вывозят и ценных сотрудников. Перемещать все будут на запад Украины. Ранее мэр города говорил, что из Харькова никто не бежит и нет нужды в массовой эвакуации. При этом там разрушены все подстанции и ТЭЦ, существуют большие проблемы с электричеством и водой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о подготовке «серьезной операции в Крыму».

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