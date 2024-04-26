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Барецкий о тюрьме для иноагентов: «Начну переговоры с Shaman»

Шоумен Барецкий хочет пригласить Shaman воспитателем в тюрьму для иноагентов

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Александр Натрускин/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий заявил, что планирует пригласить певца Shaman в качестве «воспитателя» в свою тюрьму для иноагентов, которую артист планирует построить в замке Аллы Пугачевой в Грязи. Его слова передает NEWS.ru.

«Конечно SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, «Любэ», Газманов», — порассуждал Барецкий.

По словам шоумена, он уверен, что артисты согласятся на предложенную им работу, и подытожил свою речь фразой «Деньги всем нужны».

13 апреля Барецкий поехал в деревню Грязь, чтобы посмотреть на свои якобы новые владения — замок певицы Аллы Пугачевой, который, как заявляет мужчина, он выкупил. Шоумен не смог попасть на территорию и заявил, что забыл ключи. Он хотел проникнуть в замок через «черный ход», однако затем отказался вламываться в недвижимость.

В феврале появилась информация, что у Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) могут изъять замок в подмосковной деревне Грязь по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее Пригожин заявил, что Меладзе любят в России из-за вечных песен.

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