Названо условие, при котором «Динамо» может претендовать на победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что бело-голубые могут претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), если в следующем туре обыграют петербургский «Зенит», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если хотим быть в борьбе за титул, то нужно обыгрывать питерцев в этом матче. Если «Динамо» выигрывает, то мы с уверенностью можем сказать, что команда в чемпионской гонке», — сказал Терехин.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» 28 апреля. Команды выйдут на поле в 19.15 по московскому времени.

«Зенит» потерпел поражение от казанского «Рубина» (0:2) на своем поле в перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в то время как «Краснодар» одержал победу дома над калининградской «Балтикой» (3:2) и сократил отставание в борьбе за чемпионство до одного очка. Занимающее третье место московское «Динамо» отстает на шесть очков от «Зенита» и на пять от «Краснодара».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, какие матчи будут самыми важными в чемпионской гонке в РПЛ.