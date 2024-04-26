Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, при котором «Динамо» может претендовать на победу в РПЛ

Экс-футболист Терехин не исключил, что «Динамо» победит в РПЛ

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что бело-голубые могут претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), если в следующем туре обыграют петербургский «Зенит», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если хотим быть в борьбе за титул, то нужно обыгрывать питерцев в этом матче. Если «Динамо» выигрывает, то мы с уверенностью можем сказать, что команда в чемпионской гонке», — сказал Терехин.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» 28 апреля. Команды выйдут на поле в 19.15 по московскому времени.

«Зенит» потерпел поражение от казанского «Рубина» (0:2) на своем поле в перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в то время как «Краснодар» одержал победу дома над калининградской «Балтикой» (3:2) и сократил отставание в борьбе за чемпионство до одного очка. Занимающее третье место московское «Динамо» отстает на шесть очков от «Зенита» и на пять от «Краснодара».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, какие матчи будут самыми важными в чемпионской гонке в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами