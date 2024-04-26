Легенда «Спартака» призвал забыть о Квинси Промесе

Легенда московского «Спартака» Егор Титов призвал забыть об игроке красно-белых Квинси Промесе, передает «РБ Спорт».

«Это футболист, который сидит в Эмиратах и ждет суда 2 мая. Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти такого же уровня игрока. Что очень непросто в наших реалиях», — сказал Титов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее сообщалось о том, что Промеса ищут российские приставы.