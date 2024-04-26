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Глава Пентагона сообщил о выделении крупной суммы для вооружения Украины

Глава Пентагона Остин сообщил о выделении $6 млрд для вооружения Украины

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных шести миллиардов долларов в рамках нашей инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые позволят нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности», — сказал Остин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западного оружия и техники. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка «должна быть достаточной и своевременной».

По словам президента, в первую очередь Киеву нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним.

Перед началом встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине в онлайн-формате Остин сказал, что поставки Украине F-16 от западных союзников начнутся в текущем году.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.

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