Глава Пентагона сообщил о выделении крупной суммы для вооружения Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных шести миллиардов долларов в рамках нашей инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые позволят нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности», — сказал Остин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западного оружия и техники. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка «должна быть достаточной и своевременной».

По словам президента, в первую очередь Киеву нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним.

Перед началом встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине в онлайн-формате Остин сказал, что поставки Украине F-16 от западных союзников начнутся в текущем году.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.