В Петербурге дворник спас девушек от пожара, взобравшись по трубе

В Петербурге дворник спас от пожара заблокированных на третьем этаже здания девушек, взобравшись по трубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Санкт-Петербург online».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 25 апреля на Подольской улице, где загорелся пятиэтажный дом. Площадь пожара достигла 60 квадратных метров, из строения эвакуировали 10 человек.

Пока сотрудники экстренных служб помогали заблокированным на третьем этаже людям спускаться по лестнице из одного окна, в другом находились еще три девушки. Им на помощь пришел дворник, который взобрался наверх по водосточной трубе и помог им вылезти на карниз. Позже к ним также подняли автолестницу и им удалось благополучно спуститься.

До этого в клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле произошел сильный пожар. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек. Данных о пострадавших не поступало.

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