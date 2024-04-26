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Муцениеце о победе в суде: «Радостного мало, стыдно»

Актриса Муцениеце пристыдила Прилучного за жадность после суда по алиментам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о победе в суде по иску против бывшего супруга Павла Прилучного, пристыдив звезду «Мажора». Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — заявила она.

Муцениеце добавила, что Прилучный лишь кажется хорошим отцом и семьянином, а также посетовала на ужасающую тенденцию в России. Она, считает актриса, заключается в том, что мужчины скидывают финансово и морально своих детей на матерей после развода. Она призвала девушек не бояться защищать свои права в суде.

Накануне сообщалось, что Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд. Ее иск частично удовлетворили. Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

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