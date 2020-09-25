Боррель призвал Киев не ждать благотворительности от ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Киев не воспринимать ЕС как «благотворительную организацию или банкомат», говорится в отчете о визите политика на Украину.

По его словам, украинский вопрос останется в европейской повестке, но руководству страны необходимо провести экономические и политические реформы.

Боррель также отметил, что надежды, которые возлагались на приход к власти Владимира Зеленского, пока не полностью оправданы. В частности политик выделил мартовские перестановки в правительстве, когда кабмин покинули несколько реформаторов.

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