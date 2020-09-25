Боррель призвал Киев не ждать благотворительности от ЕС

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Киев не воспринимать ЕС как «благотворительную организацию или банкомат», говорится в отчете о визите политика на Украину.

По его словам, украинский вопрос останется в европейской повестке, но руководству страны необходимо провести экономические и политические реформы.

Боррель также отметил, что надежды, которые возлагались на приход к власти Владимира Зеленского, пока не полностью оправданы. В частности политик выделил мартовские перестановки в правительстве, когда кабмин покинули несколько реформаторов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Торговля мифами»: как Запад может повлиять на Белоруссию

Страна-лагерь: в США советуют Украине принимать больше мигрантов

Постпреды ЕС намерены согласовать новый список санкций против России