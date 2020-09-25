В Кремле прокомментировали заявление МИДа о «Новичке» в СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИДа о том, что химическое вещество «Новичок» никогда не создавалось в СССР, а также утверждение директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, что запасы вещества были, но их уничтожили, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия были уничтожены. Это сертифицировано международными наблюдателями», — отметил представитель Кремля.

По его словам, это было сделано во исполнение обязательств России по конвенции о запрещении химоружия (вступил в силу 29 апреля 1997года).

«Вот о чем говорил Нарышкин. Здесь нет противоречия, не нужно цепляться за отдельные слова», — подчеркнул Песков.

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