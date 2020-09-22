Трамп заявил о готовности первым сделать прививку от COVID-19 зарубежной вакциной

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности первым пройти вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19 зарубежным препаратом. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, трансляция выступления велась в Facebook.

Он также подчеркнул, что страна готова применять у себя зарубежные вакцины от COVID-19.

Согласно цитате Макинэни, Трампу «все равно» на то, кто будет являться создателем препарата, главное, чтобы вакцина была рабочей.

Глава пресс-службы Белого дома также указала на то, что в администрации американского лидера наиболее перспективной считают разработанную при участии Оксфордского университета вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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