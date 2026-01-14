Размер шрифта
Трамп не определился с мерами воздействия на Иран

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности нанесения вооруженных ударов по Ирану или осуществления в стране кибератак. Об этом заявил американский лидер во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, передает ТАСС.

«Я не могу вам этого сказать. Я точно знаю, что [именно] это будет. Нам нужно принять решение», — заявил американский лидер.

До этого Трамп сообщил, что помощь протестующим в Иране со стороны США ожидается в различных формах. Глава Белого дома при этом уточнил, что отменит все встречи с иранскими официальными лицами Исламской Республики до тех пор, пока не прекратится кровопролитие во время протестов.

В конце декабря в Иране начались протесты, вызванные девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, применяя слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Акции протеста состоялись более чем в 60 городах страны, охватив 25 провинций. Наибольшая активность наблюдалась в Тегеране, а наиболее жестокие столкновения произошли на западе и юго-западе страны, в таких городах, как Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.

