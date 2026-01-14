Размер шрифта
Трамп забыл, что пообещал дополнительные деньги каждому жителю США

Трамп забыл о своем обещании выплатить каждому американцу по $2 тыс. с пошлин
Anna Rose Layden/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп забыл о своем обещании выплатить каждому американцу по $2 тыс. с прибыли от повышенных таможенных тарифов. Об этом стало известно в ходе интервью главы государства газете The New York Times.

Журналистка издания Кэти Роджерс поинтересовалась у Трампа, когда он выплатит обещанные каждому жителю США деньги из тарифных доходов. Глава Белого дома растерялся и недоуменно спросил: «Я сделал это? Когда я это сделал?» Затем Трамп преодолел растерянность и заявил, что таможенные тарифы настолько значительны, что $2 тыс. будут выданы каждому американцу «где-то в будущем… в конце года».

Обещание выплатить всем гражданам страны по $2 тыс. за счет средств, полученных от взимания таможенных пошлин, Трамп дал 9 ноября прошлого года. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее в США заявили о возможном расколе в рядах сторонников Трампа. 

