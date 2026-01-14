Telegram за год заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом

Telegram за год заблокировал 236 573 канала, связанных с терроризмом

В 2025 году Telegram заблокировал 236 573 канала, из-за их причастности к террористической деятельности. Об этом свидетельствуют статистические данные мессенджера, пишет РИА Новости.

«Призывам к насилию и террористической пропаганде нет места в Telegram... 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, заблокированы в 2025 году», — подчеркивается в сообщении.

Подчеркивается, что работа Telegram по противодействию терроризму получила высокую оценку со стороны правоохранительных органов Европейского союза – Европола.

В дополнение к этому, с 2022 года Telegram сотрудничает с Глобальным центром по борьбе с экстремистской идеологией (ETIDAL), базирующимся в Саудовской Аравии. Благодаря этому партнерству удалось удалить свыше 100 миллионов единиц контента, содержащего террористическую идеологию.

До этого Федеральной службой безопасности России, действующей совместно с министерством внутренних дел, Следственным комитетом и Росгвардией, была пресечена противоправная деятельность 59 лиц, администрировавших Telegram-каналы и чаты. Данные ресурсы использовались для пропаганды идей неонацизма и терроризма, направленных на вовлечение молодежи.

Ранее РКН пригрозил полностью заблокировать WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).