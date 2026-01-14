Кипр отказал в убежище россиянину, подозреваемому в терроризме

Суд на Кипре отклонил прошение об убежище гражданина РФ, находящегося в международном розыске и подозреваемого в причастности к терроризму. Об этом сообщает издание «Филелефтерос» со ссылкой на судебные документы.

«Административный суд отклонил апелляцию гражданина России и подтвердил решение правительства о запрещении его въезда в страну, что юридически открывает путь для его депортации в Россию по обвинению в терроризме», — пишет издание.

Как отмечается, суд подтвердил законность постановлений о задержании и депортации, оспоренных подозреваемым. По информации журналистов российский гражданин пытался незаконно попасть на Кипр через северную часть острова. Его задержали на пункте «Ледра» в Никосии, где обнаружили, что он находится в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола за террористическую деятельность.

Как сообщает издание, задержанный подал заявку на убежище в стране, однако прошение отстранили, поскольку суд счел его пребывание угрозой национальной безопасности. Имя задержанного изданием не раскрывается.

