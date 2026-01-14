Размер шрифта
Ирак попросил Багдад не отправлять авиарейсы в Иран без предварительного согласования

Al Arabiya: Тегеран попросил Багдад согласовывать перелеты в Иран
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Иранские власти обратились к Ираку с просьбой не отправлять гражданские самолеты, запланированные к вылету в  Иран, без предварительного согласования с исламской республикой. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Багдад попросил запретить (отправку - прим. ред.) гражданских авиарейсов в Иран без предварительного на то согласия иранской стороны», — сообщает телеканал.

До этого министерство транспорта Ирака опровергло информацию о якобы приостановке рейсов между Ираком и соседним Ираном. Согласно заявлению официального представителя министерства, опубликованному на новостном портале Baghdad Today, воздушное пространство Ирака остается открытым для полетов как в Иран, так и в другие страны. По информации журналистов, в минтрансе также подтвердили, что рейсы между двумя странами продолжаются без перерывов, осуществляемые как иракскими, так и иранскими авиакомпаниями.

14 января стало известно, какую помощь собирается оказать президент США Дональд Трамп участникам протеста в Иране. Он заявил, что предпримет, в том числе, экономические меры.

В конце декабря в Иране начались протесты, вызванные девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, применяя слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.

