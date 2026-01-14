В РФ предложили увеличить родовой сертификат

Размер родового сертификата необходимо увеличить с 12 тыс. до как минимум 33 тыс. рублей, так как он практически не увеличивался в последние два десятилетия. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционным семейным ценностям Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.

По его мнению, текущий размер, составляющий 12 тысяч рублей, не соответствует реалиям времени и темпам инфляции, так как практически не менялся за последние 20 лет.

Рыбальченко напомнил, что в 2007 году сумма родового сертификата была зафиксирована на уровне 11 тысяч рублей, а затем увеличена лишь до 12 тысяч. Он считает, что адекватная сумма на сегодняшний день должна составлять не менее 33 тысяч рублей.

«Его стоимость должна быть не ниже 33 тыс. рублей. Это с учетом того, что 1 тыс. рублей была добавлена несколько лет назад для осуществления доабортного консультирования. Да и 1 тыс. для проведения такой операции крайне мало, потому что и возможность привлечь на эту работу некоммерческие организации при таком уровне финансирования является проблематичной», — пояснил он.

Глава комиссии ОП РФ также полагает, что следует предусмотреть увеличение размера сертификата для многодетных матерей и женщин старше 30 лет, поскольку они нуждаются в расширенном медицинском сопровождении во время беременности и родов.

