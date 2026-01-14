Пассажир American Airlines потребовал у авиакомпании оплатить лечение в психиатрической больнице, куда он попал после потери перевозчиком его багажа. Об этом сообщает здание PYOK.

В конце декабря 2023 года житель штата Колорадо летел с тремя пересадками из Батон-Ружа в Луизиане в швейцарский Цюрих. Во время одной из стыковок American Airlines потеряла его чемодан, из-за чего мужчина оказался в зимней Швейцарии без тёплой одежды и личных вещей.

Американец много раз обращался к авиакомпании и пытался выяснить местонахождение своего багажа, однако ответа так и не получил. У мужчины не было денег на покупку одежды, и от длительного стресса его психическое состояние ухудшилось настолько, что он провел около месяца в психиатрической больнице.

После выписки клиника выставила американцу счет за лечение в $50 тыс. В январе прошлого года мужчина подал иск в суд и потребовал взыскать эту сумму с авиаперевозчика, заявив о прямой связи между потерей багажа и необходимостью пребывания в больнице.

22 ноября стало известно, что борт Air Arabia из ОАЭ прибыл в Москву без 90 мест багажа.

Ранее россиянам рассказали о праве на компенсацию за потерю и задержку багажа.