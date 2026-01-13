Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером в Казахстане

Над Казахстаном опасно сблизились самолеты «Победы» и Uzbekistan Airways
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Самолет российской авиакомпании «Победа» опасно сблизился в небе над Казахстаном с лайнером Uzbekistan Airways из-за ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел утром 10 января. Российский борт летел из Москвы в Самарканд, а самолет Uzbekistan Airways — из Термеза в Москву. Оба самолета следовали по встречному курсу, однако не должны были пересечься, но экипаж «Победы» запросил разрешение на набор высоты и получил его, хотя это было опасно.

Когда расстояние между самолетами критически сократилось, сработала бортовая система предупреждения столкновения бортов в воздухе. Диспетчеры после этого дали соответствующие указания, и оба воздушных судна продолжили полет. В данный момент проводится расследование по факту инцидента.

До этого сообщалось, что уборщица попала в больницу после того, как поднялась на борт одного из самолетов в Пулково. По данным Telegram-канал Mash, женщина должна была вымыть внутреннюю часть двери «рукава» Boeing 737. В какой-то момент она оступилась и упала на асфальт. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали работницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга.

Ранее пенсионер пытался сесть на борт самолета с умершей женой и был задержан.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613687_rnd_7",
    "video_id": "record::87da0bca-26c6-43d7-9791-afb8d7893623"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+