Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером в Казахстане

Самолет российской авиакомпании «Победа» опасно сблизился в небе над Казахстаном с лайнером Uzbekistan Airways из-за ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел утром 10 января. Российский борт летел из Москвы в Самарканд, а самолет Uzbekistan Airways — из Термеза в Москву. Оба самолета следовали по встречному курсу, однако не должны были пересечься, но экипаж «Победы» запросил разрешение на набор высоты и получил его, хотя это было опасно.

Когда расстояние между самолетами критически сократилось, сработала бортовая система предупреждения столкновения бортов в воздухе. Диспетчеры после этого дали соответствующие указания, и оба воздушных судна продолжили полет. В данный момент проводится расследование по факту инцидента.

