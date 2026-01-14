Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Умер композитор Театра кукол Образцова Николай Шамшин

Умер заведующий музыкальной частью Театра кукол Образцова Николай Шамшин
Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова

В возрасте 51 года ушел из жизни композитор и заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Николай Шамшин. О трагическом событии сообщили на официальном Telegram-канале театра.

Шамшин скончался 13 января. В театре подчеркнули его неоценимый вклад в возрождение оркестра и восстановление партитур спектаклей. Благодаря его усилиям были созданы новые фонограммы для театральных постановок.

Отличительной чертой творчества Шамшина являлся синтез классической музыкальной школы и джазовых элементов. В оркестре театра он играл на бас-гитаре и контрабасе.

Накануне создатель популярной сатирической серии комиксов «Дилберт» Скотт Адамс скончался в возрасте 68 лет. Информацию об этом распространил портал TMZ, ссылаясь на слова бывшей жены художника, Шелли Майлс. Согласно заявлению Майлс, причиной смерти Адамса стал рак предстательной железы. Заболевание дало метастазы в кости и привело к параличу нижней части тела.

Ранее бывший главный редактор Marvel умер от рака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614875_rnd_7",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+