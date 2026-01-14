Умер композитор Театра кукол Образцова Николай Шамшин

В возрасте 51 года ушел из жизни композитор и заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Николай Шамшин. О трагическом событии сообщили на официальном Telegram-канале театра.

Шамшин скончался 13 января. В театре подчеркнули его неоценимый вклад в возрождение оркестра и восстановление партитур спектаклей. Благодаря его усилиям были созданы новые фонограммы для театральных постановок.

Отличительной чертой творчества Шамшина являлся синтез классической музыкальной школы и джазовых элементов. В оркестре театра он играл на бас-гитаре и контрабасе.

Накануне создатель популярной сатирической серии комиксов «Дилберт» Скотт Адамс скончался в возрасте 68 лет. Информацию об этом распространил портал TMZ, ссылаясь на слова бывшей жены художника, Шелли Майлс. Согласно заявлению Майлс, причиной смерти Адамса стал рак предстательной железы. Заболевание дало метастазы в кости и привело к параличу нижней части тела.

