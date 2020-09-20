Тихановская обратилась к белорусам, которые не вышли на протесты

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала протестующих и тех, кто не смог выйти на улицу.

«Прямо сейчас тысячи человек вышли смело отстаивать свою волю на улицы своих городов. Я же хочу обратиться к тем, кто не решился это сделать. Я понимаю это», — цитирует ее слова пресс-служба в Telegram-канале.

Политик добавила, что верит в каждого белоруса. Также она отметила, что те, кто не выходят на улицы, все равно могут быть полезными — придумывать идеи для плакатов, шить флаги, помогать вызволять близких.

По ее словам, республика изменилась и сейчас каждый имеет значение и может «сделать шаг на встречу новой Белоруссии завтра».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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