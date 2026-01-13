Размер шрифта
Россиянам рассказали, как сэкономить на билетах в кино и театры

Сенатор Мурог: можно сэкономить 5–20 тыс. руб. в год на билетах в кино и театры
Россияне могут сэкономить 5–20 тыс. рублей в год на билетах в кино, театры, на концерты. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор Игорь Мурог.

«В 2026 году уменьшить траты на билеты в кинотеатры, театры и концерты помогут разнообразные льготы и акции, в частности программа «Пушкинская карта» — она дает гражданам 14–22 лет по 5 тыс. рублей ежегодно на виртуальную или физическую карту для покупки билетов в музеи, филармонии, театры и на отечественные киносеансы (с лимитом до 2 тыс. рублей на кино). Сумма позволяет оплатить билеты до 5 тыс. рублей (типичная стоимость в театре — 1–3 тыс. рублей, в кино — около 300–600 рублей по рыночным оценкам), обеспечивая потенциальную выгоду до 5 тыс. рублей за год. Карту выдают бесплатно через «Госуслуги.Культура» при наличии профиля на «Госуслугах» или в банках-партнерах», — отметил Мурог.

По его словам, разным возрастам соответствуют особые дешевые варианты билетов: школьникам (от 7 лет, с подтверждением справкой из школы) — снижение 30–50% в кино и театрах со школьным билетом, студентам очникам — до 50% в музеях и театрах плюс бесплатные дни в музеях. Людям пенсионного возраста старше 60 лет — цены от 150 рублей в кино по рабочим дням и опции типа «60 плюс» в Большом театре, добавил Мурог.

Возможен возврат по банковским картам (в том числе «Мир» с кешбэком до 30% в акциях для кинотеатров), подпискам и бонусам банков, уточнил сенатор.

«В учреждениях культуры действуют послабления или скидки 50–100% для инвалидов, ветеранов ВОВ и участников СВО (с семьями): для этого предъявите паспорт с документом на кассе. То же самое касается и сирот. За счет льгот на 10–20 походов возможна экономия порядка 10–20 тыс. рублей в год», — сказал Мурог.

Он пояснил, что билет за 2 тыс. рублей обойдется в 600–1000 рублей со скидкой, в зависимости от региона и учреждения. Карточные билеты привязаны к владельцу с QR-сканированием, уточнил сенатор.

Ранее россияне назвали самых привлекательных артистов. 

