Трамп уверен, что получит Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп надеется получить Нобелевскую премию, так как считает, что остановил боевые столкновения между Сербией и Косово, которые прекратились еще в 1999 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я уверен, это Нобелевская премия за мир. Мы останавливаем массовые убийства между Косово и Сербией. Они убивали друг друга столько (лет)! Они теперь перестанут убивать», — сказал Трамп.

Ранее Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере. После этого депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

Как сообщалось, Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США. Переговоры прошли в Вашингтоне.

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