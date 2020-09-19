Кравчук назвал условие встречи «нормандской четверки»

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал условие, при котором возможно проведение саммита нормандской четверки. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он отметил, что для этого власти страны должны показать «движение вперед».

«Если Украина докажет своими действиями, что мы идем и хотим идти дорогой мира, а также пытаемся убрать с этой дороги все бревна, которые мешают нам идти», — заявил Кравчук.

Глава украинской делегации добавил, что страна стремится к этому.

При этом экс-президент подчеркнул, что этот фактор, «движение вверх», определяется не советниками или чиновниками, а главами государств, между которыми и происходят встречи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

— В Кремле назвали условия для проведения нормандского саммита

— Киев объявил о включении «формулы Штайнмайера» в закон о Донбассе