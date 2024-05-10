ХАМАС поменяет свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе

Палестинская радикальная организация ХАМАС объявила о планах сменить собственную стратегию на непрямых переговорах с Израилем по урегулированию обстановки в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«ХАМАС проведет консультации с лидерами палестинских группировок», — указывается в публикации.

Целью переговоров назван пересмотр стратегии на переговорах по стабилизации ситуации в палестинском анклаве.

Согласно информации пресс-службы движения, данное решение продиктовано отказом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от предложений посредников на переговорах, а также нападением и захватом армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», расположенного на границе Газы и Египта.

Некоторое время назад ЦАХАЛ взял штурмом КПП «Рафах» и остановил его работу. Перед этим Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа.

Ранее политолог объяснил цели операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах».