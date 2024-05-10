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Российский фигурист объяснил, зачем выступать в турнире шоу-программ

Фигурист Лутфуллин назвал призовые главной мотивацией для турнира шоу-программ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что денежные призовые являются главной мотивацией для спортсменов, которые участвуют в турнире шоу-программ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Основная мотивация — призовые. Данный турнир — такое же шоу, как, условно, у Ильи Авербуха, где я выступал. Ну и давай отмечу, что это способствует твоему развитию — выступаешь перед зрителями, чувствуешь болельщиков, можешь попробовать какой‑то прыжок, исполняешь какие‑то неудобные для себя программы, нет никаких рамок», — заявил Лутфуллин.

Турнир по шоу-программам в России проводился уже дважды. Оба раза его победителем становился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Лутфуллину 20 лет. Он тренируется в группе Алексея Мишина. В сезоне-2023/24 спортсмен стал бронзовым призером этапа Гран-при России, 12-м — на чемпионате России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Евгения Медведева показала, как тренируется в тренажерном зале.

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