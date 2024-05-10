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Стало известно, сколько фруктов и овощей нужно есть на самом деле

Daily Mail: в день необходимо употреблять около 400 граммов растительной пищи

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В день необходимо употреблять около 400 граммов фруктов, орехов, бобовых и овощей, разделив их на пять порций. Такая дневная норма также учитывает соки и сухофрукты. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на мнение экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного фонда всемирного исследования рака.

ВОЗ рекомендует ежедневно съедать около 400 граммов растительных продуктов, разделив их на пять порций. По словам специалистов из Всемирного фонда исследований рака, одной порцией считается фрукт или овощ (банан, яблоко, груша, картофель, морковь, свекла) среднего размера или два маленьких плода (киви, слива).

Порция ягод должна состоять из одной-двух горстей, манго или ананаса — всего из нескольких ломтиков, а сухофруктов (кураги, изюма) из 30 граммов. Около 150 миллилитров несладкого сока также считается порцией. Отмечается, что горох, кукурузу, фасоль, чечевицу и грибы необходимо съедать в количестве трех-четырех столовых ложек с горкой.

По словам Мэтью Ламберта, диетолога из Международного фонда всемирного исследования рака, не стоит бояться употреблять замороженные или консервированные овощи и фрукты. В них содержится примерно столько же клетчатки (полезных для пищеварения растительных волокон) и витаминов, сколько и в свежих.

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