Хачанов стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, одержав победу на старте турнира над Александром Шевченко, который представляет Казахстан.

Встреча, которая продлилась 1 час 42 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. Хачанов допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три из четырех брейк-пойнтов. У Шевченко на счету пара двойных ошибок и только один реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Хачанова, который занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, будет победитель матча Франcиско Черундоло (Аргентина) — Маттео Гиганте (Италия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российская теннисистка отказалась играть с американкой на турнире в Риме.