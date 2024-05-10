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Названа самая распространенная причина развития психических расстройств

JAMA: жестокое обращение в детстве обусловливает 21% случаев развития депрессии

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Ученые из Сиднейского университета в Австралии обнаружили, что жестокое обращение в детстве вызывает до 41% всех случаев развития распространенных психических расстройств и саморазрушительного поведения. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные о состоянии психического здоровья людей, принявших участие в национальных опросах, включавших Австралийское исследование по вопросам жестокого обращения с детьми 2023 года (участниками стали 8500 человек), Австралийского национального исследования психического здоровья и благополучия населения 2020-2022 годов (15 893 участника) и Австралийского исследования бремени различных заболеваний 2023 года.

Авторы научной работы использовали аналитические методы для обнаружения связи между жестоким обращением с детьми и последующих ухудшением их психического здоровья. Также учитывались другие факторы, такие как генетическая предрасположенность.

Результаты показали, что именно физическое, сексуальное, психическое насилие и пренебрежение основными потребностями ребенка (игнорирование) являлись причинами 41% всех зарегистрированных в национальных исследованиях попыток суицида, 35% случаев проявления разрушительного поведения и 21% случаев развития депрессии. Также была подтверждена достоверность взаимосвязи между жестоким обращением в детстве и зависимым поведением — алкоголизмом и наркоманией.

По мнению ученых, для сохранения психического здоровья детей необходимо установить новые цели в рамках государственной политики. Исследователи предположили, что снижение родительского стресса путем предоставления оплачиваемых отпусков и социальных выплат может обезопасить несовершеннолетних граждан.

Ранее была объяснена взаимосвязь между депрессией и болезнями сердца.

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