Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила об уничтожении складов боекомплектов, гаубицы М777 и живой силы ВСУ в Херсонской области. Соответствующее заявление организации приводит ТАСС.

«По переданным нами координатам были успешно уничтожены склады боекомплектов и личный состав боевиков ВСУ в районе Ивановки и Янтарного», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что рядом с населенным пунктом Понятовка была обнаружена гаубица М777, которая впоследствии была также уничтожена.

«Около Днепровского пропала с радаров станция РЭБ», — добавляется в заявлении.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сторонники России в рядах Вооруженных сил Украины снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием, которое Североатлантический альянс поставил Киеву.

Он отметил, что бойцы «Русского Херсона» готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы «ударить в тыл» ВСУ и «помочь наступающим российским войскам».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.