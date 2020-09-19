Участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС назвали вмешательством в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею участия бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, такое желание отражает отход Брюсселя от слов об отсутствии геополитики в вопросе политического кризиса в Белоруссии.

Кроме того, она подчеркнула, что такое решение также нарушает основополагающие нормы Устава ООН и принципы Заключительного акта СБСЕ.

Захарова заключила, что намерение ЕС пригласить Тихановскую на встречу министров иностранных дел является «составной частью сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии».

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