Лавров заявил, что Россия готова работать с любым президентом США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова работать с любым президентом США, пишет РИА «Новости».

«Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединенным Штатам», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва будет сотрудничать с Вашингтоном только на основе равноправия, взаимной выгоды, поиска баланса интересов. Он подчеркнул, что разговаривать с Россией ультиматумами — бесполезно.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующему президенту США Дональду Трампу будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден.

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