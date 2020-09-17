Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед отечеством»
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский президент Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности страны Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед отечеством» III степени. Соответствующий указ главы государства от 14 сентября опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что награда также присуждена Медведеву за многолетнюю добросовестную работу.
14 сентября зампреду Совета безопасности страны исполнилось 55 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Медведев рассказал о своей любви к России
— Медведев и его жена получат дипломатические паспорта
— Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход