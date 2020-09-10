Кортеж Лукашенко впервые за долгое время выехал на улицы Минска

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Кортеж белорусского президента Александра Лукашенко впервые за долгое время выехал на улицы Минска, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в состав кортежа вошли спецмашины ГАИ, микроавтобус и внедорожник с мигалками, а также лимузин.

Лукашенко прибыл в Генеральную прокуратуру республики, где представит коллективу нового руководителя. 9 сентября президент Белоруссии назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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