Кортеж Лукашенко впервые за долгое время выехал на улицы Минска
Кортеж белорусского президента Александра Лукашенко впервые за долгое время выехал на улицы Минска, передает РИА «Новости».
По данным агентства, в состав кортежа вошли спецмашины ГАИ, микроавтобус и внедорожник с мигалками, а также лимузин.
Лукашенко прибыл в Генеральную прокуратуру республики, где представит коллективу нового руководителя. 9 сентября президент Белоруссии назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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