Кортеж Лукашенко впервые за долгое время выехал на улицы Минска

Кортеж белорусского президента Александра Лукашенко впервые за долгое время выехал на улицы Минска, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в состав кортежа вошли спецмашины ГАИ, микроавтобус и внедорожник с мигалками, а также лимузин.

Лукашенко прибыл в Генеральную прокуратуру республики, где представит коллективу нового руководителя. 9 сентября президент Белоруссии назначил генеральным прокурором Андрея Шведа, который до этого возглавлял государственный комитет судебных экспертиз.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко назначил нового генпрокурора

— Лукашенко признался, ради кого он держится у власти

— Лукашенко считает, что американцы следят за ним из космоса